Афганистан станет полноправным участником рамочного соглашения по торговле и инвестициям между странами Центральной Азии и США (TIFA) в октябре, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Узбекистана.

В 2004 году в Вашингтоне США и пять стран Центральной Азии подписали рамочное соглашение по развитию отношений в области торговли и инвестиций (Framework Trade and Investment Agreement, TIFA).

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 22 сентября принял участие в очередной встрече глав внешнеполитических ведомств пяти стран Центральной Азии и США в формате С5+1, состоявшейся в Нью-Йорке. Напомним, глава МИДа возглавляет делегацию страны для участия в 74-й сессии Генассамблеи ООН.

«Наша страна также поддерживает предоставление Афганистану статуса полноправного члена рамочного соглашения между США и странами Центральной Азии по торговле и инвестициям (TIFA) в ходе очередного заседания Совета TIFA в Вашингтоне в октябре текущего года», — говорится в сообщении на сайте министерства по итогам встречи. При этом узбекская сторона особое значение придает активному вовлечению в региональные экономические процессы Афганистана, способного выступить в роли «наземного моста».

В выступлении на встрече Абдулазиз Камилов отметил, что Узбекистан остается активным сторонником продвижения многопланового взаимодействия в рамках С5+1. В частности, было подчеркнуто, Узбекистан считает важным продвижение инфраструктурных, транспортно-коммуникационных, культурно-гуманитарных и научно-образовательных связей и выражает заинтересованность в привлечении содействия в деле преодоления последствий Аральской катастрофы.

«В рамках встречи С5+1 состоялась краткая беседа главы МИД Узбекистана с госсекретарем США Майклом Помпео. Обсуждены актуальные вопросы узбекско-американской повестки дня», — добавили в министерстве.

Новый формат взаимодействия «Страны Центральной Азии — США» (С5+1) был создан для обсуждения региональных вопросов в сентябре 2015 года США и пятью странами Центральной Азии — Узбекистаном, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Туркменистаном.