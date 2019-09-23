Для компании «ЛУКОЙЛ» главную ценность представляют люди — высококвалифицированный персонал, его знания, опыт и самоотверженный труд. Компания последовательно создает новые рабочие места, при этом условия работы в отвечают наиболее высоким требованиям и стандартам. Реализация крупнейших инвестиционных проектов не только влияет на повышение показателей производительности в нефтегазовом секторе, но и способствует росту занятости населения, что особо актуально в условиях активного демографического роста в республике. В «ЛУКОЙЛ Узбекистан оперейтинг компани» сегодня трудятся более 2,7 тысячи человек, из которых более 92% составляют узбекистанцы.

Принципиальной задачей компании является постоянное и своевременное развитие персонала, отвечающее всем потребностям современного производства. «ЛУКОЙЛ» на ежегодной основе проводит подготовку и обучение персонала по профессиональным направлениям, международным стандартам, промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды в соответствии с законодательством Республики Узбекистан. Также компания организует стажировки для сотрудников в организациях группы «ЛУКОЙЛ».

Компания «ЛУКОЙЛ» также сотрудничает с АО «Узбекнефтегаз» в вопросах подготовки квалифицированных кадров. На предприятиях группы «Лукойл» в России прошли стажировку более 100 специалистов нефтегазовой отрасли Узбекистана по таким направлениям, как современные методы бурения скважин, добыча нефти и газа, промышленная безопасность и охрана труда, современные технологии по разведке залежей нефти и газа (геофизические методы).





За вклад в развитие человеческого капитала, высокую эффективность в решении вопросов социально-трудовой и HR-сферы «ЛУКОЙЛ Узбекистан оперейтинг компани» неоднократно удостаивался высоких наград: «Лучший работодатель Узбекистана» и «Самый желаемый работодатель страны».

Будущее страны за молодыми кадрами. Инвестируя в развитие квалифицированного персонала, «ЛУКОЙЛ» успешно сотрудничает с рядом вузов республики по подготовке специалистов на платно-контрактной основе для дальнейшей работы на своих проектах.

Вузы, с которыми сотрудничает «ЛУКОЙЛ»:

филиал Российского государственного университета нефти и газа им. И. М. Губкина в Ташкенте;

Каршинский инженерно-экономический институт;

Бухарский инженерно-технологический институт;

Ташкентский государственный технический университет им. Ислама Каримова;

Туринский политехнический университет в Ташкенте;

Ташкентский химико-технологический институт;

университет ИНХА в Ташкенте.

В период с 2009 по 2019 годы за счет грантов «ЛУКОЙЛ» прошли обучение более 170 целевых студента. Для них организуются производственные практики, научно-технические конференции, лекции по нефтегазовой сфере. В «ЛУКОЙЛ Узбекистан оперейтинг компани» ежегодно проходят производственную и учебную практику более 100 студентов.

Результатом эффективной работы по подготовке и повышению квалификации персонала стало успешное дебютное участие узбекских специалистов в конкурсе профессионального мастерства работников организаций группы «ЛУКОЙЛ», проведенного в августе в Республике Коми (Россия). Участие в конкурсе приняло 46 представителей нефтедобывающих структурных подразделений ПАО «ЛУКОЙЛ» из различных регионов России, а также Узбекистана.

Рустам Гулямов и Сухробжон Насуллаев достойно выступили в направлении «Электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования» и заняли почетное третье место, продемонстрировав коллегам профессионализм и мастерство сотрудников узбекских предприятий «ЛУКОЙЛ».

Грамотная кадровая политика и широкие возможности для раскрытия потенциала работников компании «ЛУКОЙЛ» — залог успешной реализации проектов и достижения производственных задач.

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