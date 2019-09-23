Еще несколько лет назад помимо стандартных стиральных машин с маленьким объемом загрузки выбирать было особо не из чего. А сегодня рынок предлагает широкий ассортимент стиральных машин с циклами стирки, подходящими для разных типов тканей: спортивная одежда, нижнее и постельное белье, светлая одежда.

Опережая время, компания LG Electronics представила эксклюзивную линейку стиральных машин нового поколения с усовершенствованным двигателем и искусственным интеллектом AI DD. Устройство LG Vivace может самостоятельно взвешивать белье, определять тип ткани и подбирать оптимальный алгоритм, основываясь на базе данных из 20 тысяч комбинаций стирки. Это снижает вероятность повреждения ткани на 18%, продлевая срок службы любимой одежды. Пользователю остается просто загрузить белье в стиральную машину.





С улучшенной технологией TurboWash 360 полный цикл стирки занимает всего 39 минут. Барабан распыляет струи воды и моющего средства в четырех разных направлениях, чтобы лучше отстирать одежду. Функция Steam Plus нейтрализует до 99,9% аллергенов и разглаживает до 30% складок. В новой линейке умных стиральных машин с искусственным интеллектом AI DD инженерам LG удалось увеличить размер внутреннего барабана на 32%, сохранив при этом прежние габариты стиральных машин.

Линейка стиральных машин LG Vivace представлена в вариациях 8,5 и 10,5 кг.





Приобрести стиральную машину LG Vivace, а также ознакомиться с ценами можно в различных торговых точках:

технорынок «Флешка» (бывшая фабрика «Малика»);

рынок «Ипак Йули» (бывший «Абу-Сахий»);

cеть MEDIAPARK Bozori: (+998) 71−203−77−07;

сеть магазинов Goodzone: (+998) 71−207−03−07;

сеть магазинов Credit Asia: (+998) 78−140−00−11;

фирменный магазин LG в ТРК Next (+998) 95−143−00−03.

По вопросам сервисного обслуживания техники компании LG Electronics можно обращаться в службу сервисной поддержки покупателей LG по телефону: 0−800 120−22−22. Для жителей Узбекистана звонок на этот номер бесплатный. Важно: номер необходимо набирать полностью.

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