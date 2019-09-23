На 71-й церемонии вручения американской телевизионной премии «Эмми» лучшим драматическим сериалом признана «Игра престолов», лучшим мини-сериалом — «Чернобыль», лучшим телефильмом — «Черное зеркало: Брандашмыг».

Церемония вручения проходила 22 сентября в Micrososft Theater в Лос-Анджелесе, номинанты были объявлены 16 июля.

Последний сезон сериала HBO «Игра престолов» выиграл 12 премий в 32 номинациях, в том числе Питер Диклэйдж был удостоен награды в номинации «Лучший драматический актер второго плана» за роль Тириона Ланнистера.

«Чернобыль» победил в номинации «Лучший мини-сериал» и получил 10 статуэток «Эмми». Сценарист Крейг Мейзин и режиссер сериала Джон Ренк признаны лучшими в своих категориях.

Лучшим драматическим актером стал Билли Портер (сериал «Поза»), а актрисой — Джоди Комер (сериал «Убить Еву»).

Среди каналов больше всего наград получил HBO — 34, Netflix удостоился 27 статуэток, сериалы стрим-сервиса Amazon принесли 15 призов. Четыре американских телеканала ABC, CBS, Fox и NBC вместе получили всего 16 наград.