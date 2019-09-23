Есть пациенты, которые сомневаются в правильности своего диагноза и назначенного лечения, а есть интересующиеся альтернативными способами борьбы с заболеванием. У узбекистанцев появилась возможность бесплатно проконсультироваться с докторами медицинского центра Anadolu в Стамбуле (Турция), отправив им на рассмотрение свою историю болезни и результаты проведенных исследований.

Медицинский центр Anadolu — это американская клиника в Турции, которая была создана и работает под руководством всемирно известной университетской больницы Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Medicine) из США, основанной в 1889 году и подарившей миру множество медицинских открытий. Этот госпиталь уже на протяжении 20 лет признается ведущим в области лечения онкологических заболеваний в Америке.





Благодаря этому стратегическому партнерству клиника Anadolu работает по высоким американским стандартам и имеет доступ к передовому опыту и инновациям, применяющимся на мировом уровне.

При этом в клинике Anadolu доступные цены: стоимость медицинских услуг на 20−30% ниже, чем в Европе и Израиле. К тому же туда легко добраться, так как из Ташкента в Стамбул регулярно летают самолеты. В случае необходимости врачи клиники могут консультироваться с коллегами из США.

В клинике работают специализированные центры по различным направлениям:

онкологический центр: химиотерапия, таргетная терапия, иммунотерапия, роботизированная хирургия, радиационная терапия, паллиативная помощь;

центр трансплантации костного мозга — один из трех наиболее крупных центров Европы;

центр сердечно-сосудистой хирургии;

центр нейрохирургии;

центр диагностики: патологическая лаборатория, МРТ, КТ, ПЭТ КТ, жидкая биопсия;

центр ядерной медицины: ПЭТ КТ, лечение радиоактивным йодом;

центр ЭКО и другие.





Клиника Anadolu оснащена новейшими медицинскими технологиями европейского и американского производства. Они позволяют проводить точную диагностику и ставить диагноз всего за два-три дня, выполнять крайне сложные операции и использовать передовые методы лечения тяжелых заболеваний.

Кроме того, здесь работает чек-ап отделение, которое предлагает различные программы превентивной диагностики в зависимости от пола, возраста и имеющихся заболеваний. Все исследования проводятся в одном месте и занимают один-два дня. По итогам пациенты получают развернутое заключение о своем состоянии здоровья и имеющихся факторах риска, рекомендации по дальнейшему медицинскому наблюдению, питанию и физической активности.

Многочисленные успехи и достижения клиники подтверждены всевозможными престижными сертификатами международного уровня: JCI, ESMO, OECI и золотой сертификат Planetree за пациентоориентированный подход.





С самого основания клиники Anadolu работает международный отдел, который накопил большой опыт работы с иностранными пациентами. В его состав входит более 65 сотрудников, включая русскоязычных координаторов, врачей, переводчиков. Ежегодно специалисты клиники помогают вернуть здоровье тысячам пациентов со всего мира, включая жителей Узбекистана, России и стран СНГ.

Международный отдел Anadolu входит в состав клиники, поэтому его услуги бесплатны. Главная политика центра направлена на то, чтобы помочь пациентам получить быструю и квалифицированную медицинскую помощь без языковых и прочих барьеров.





Клиника бесплатно предоставляет иностранным пациентам следующие услуги:

первичная консультация и получение предварительной картины лечения на основе имеющихся медицинских документов;

запись на консультации и процедуры;

трансфер по прибытии в Турцию;

помощь в поиске и бронировании отеля;

предоставление русскоязычного переводчика на время лечения;

личный координатор во время лечения;

перевод медицинских документов на английский язык после лечения;

последующие консультации и постоянная связь с врачами по окончании лечения и многое другое.

Можно бесплатно заочно проконсультироваться с врачами клиники Anadolu относительно своего заболевания, проверить свой диагноз и получить рекомендации по лечению. Для этого нужно отправить запрос через сайт, по телефону или электронной почте.

Телефоны: (+902) 62−678−54−67, (+902) 62−678−50−22

Сайт: anadolumedicalcenter.ru

E-mail: int.patients@Anadolusaglik.org

Facebook: fb.com/Anadolumedical.official

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