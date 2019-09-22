Главное

Ташкент впервые принял участие в Европейской неделе мобильности — в четверг был День бесплатного метро, а в воскресенье — День без автомобиля. На круглом столе с участием экспертов ООН и ЕС обсуждались предложения по разработке программы повышения безопасности дорожного движения.

С декабря в Узбекистане вводится обязательная платная регистрация мобильных устройств по IMEI-коду. Устройства, купленные у официальных дистрибьюторов, регистрировать не придется. До 1 ноября устройства регистрируются автоматически, потом нужно будет идти к оператору.

Если вы больше года не пользовались мобильным устройством или вторым слотом для SIM-карты, советуем до ноября включить его с SIM-картой для автоматической активации.

Стартовала избирательная кампания по выборам депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса и местные кенгаши народных депутатов. День выборов назначен на 22 декабря.

В Узбекистане запустят информационную систему «Прозрачное строительство» и геопортал с градостроительными документами и информацией. Цель — сокращение коррупции и повышение качества строительства.

Узбекистан стал членом Тюркского совета. Закон о ратификации соглашения о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств подписал президент. До этого членами совета были Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция.

Назначения

Первым замминистра экономики и промышленности назначен Олимхон Рустамов, ранее работавший первым зампредседателя Счетной палаты.

Заместителями министра финансов стали Ахадбек Хайдаров, до этого возглавлявший Агентство по управлению госактивами, и Абдимухтор Эргашев, работавший замминистра сельского хозяйства.

Замминистра юстиции и ректором Ташкентского государственного юридического университета назначен Рахим Хакимов, замминистра юстиции и директором Агентства по интеллектуальной собственности — Тулкин Абдусаттаров.

Улугбек Азамов, ранее работавший советником в посольстве Узбекистана в Турции, стал заместителем главы Госкомтуризма.

Тексты недели

Глава Минсельхоза Жамшид Ходжаев рассказал о наиболее важных направлениях проекта Стратегии развития сельского хозяйства — предоставлении земель сельхозназначения через аукцион, отказе от госзаказа на зерно и хлопок и развитии агронауки.

Ставочная система нагрузки преподавателей вузов устарела и воспитывает формальное отношение к преподаванию. Как дать возможность преподавателям учить студентов и как оценивать их труд — в колонке Комила Джалилова.

Могут ли юноши и девушки с инвалидностью по зрению обучаться в средних специальных и высших исламских учебных заведениях Узбекистана? В вопросе разбирались Дильмурад Юсупов и Улугбек Маматханов.

Другие новости

Экопартия Узбекистана отреагировала на сообщения о незаконной вырубке деревьев в столице, оперативно организовав пикет. Глава партии заявил, что это не предвыборная агитация, а «наша работа».

«Таштеплоэнерго» выявило в трех районах Ташкента техников-инспекторов, которые пользовались самовольно изготовленными печатями и штампами. Жителей призвали проверить квитанции.

Прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Сообщается, что более полусотни человек заплатили агентству занятости Human 18−35 млн сумов каждый за трудоустройство в странах Европы, однако услугу не получили.

Сборная Узбекистана по боксу впервые заняла первое место в общекомандном зачете на чемпионате мира. В турнире в Екатеринбурге боксеры страны завоевали 3 золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.

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