Сегодня, 22 сентября, в Ташкенте в рамках Европейской недели мобильности впервые проводится День без автомобиля.

С 9:00 до 23:00 в Учтепинском районе для личного автотранспорта (не для автобусов) закрыты участок улицы Лутфи (от Фархадской до Ширин) и улица Ширин (от Лутфи до Катта Хирмонтепа) (карта).

Жители приглашаются прогуляться пешком, покататься на велосипеде, принять участие в разных мероприятиях, объединенных девизом «Ходи с нами!»:

выступления и соревнования профессиональных велосипедистов;

мастер-класс по ремонту велосипедов;

выступления роллеров, уличных музыкантов, иллюзионистов;

конкурс рисунков на асфальте;

танцевальные флешмобы;

представления аниматоров.

Завершится День без автомобиля концертом в парке «Сеул» (с 18:00 до 20:00).

Европейская неделя мобильности в этом году проводится в 18-й раз, в ней участвуют почти 3000 городов в 50 странах. Мероприятия в рамках недели направлены на продвижение здорового образа жизни среди населения и улучшение качества жизни через популяризацию разнообразных методов передвижения.

19 сентября в столице был День бесплатного метро, для пассажиров подземки были организованы концерты, выступления артистов и выставки.