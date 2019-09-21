На полигоне «Гурумсарай» Восточного военного округа завершилось совместное учение с участием военнослужащих Узбекистана и Таджикистана, проведенное в рамках стратегического командно-штабного учения «Центр-2019», сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минитерства обороны.

Военнослужащие двух стран под наблюдением командования выполнили боевую задачу успешно. По сценарию, уничтожение условных бандитских группировок проведено в двух эпизодах.

В первом эпизоде специальная группа, состоящая из военнослужащих двух стран, провела операцию по расчистке условной территории, оккупированной террористами и освобождению заложников. Группа захвата, прибывшая на вертолете, поддерживала основную группу, действующего на бронетехнике. Условная территория мирного населения была полностью очищена от боевиков, заложники освобождены.

Во втором эпизоде военнослужащие двух государств одновременно начали разведывательно-поисковые мероприятия в приграничных районах. С помощью военной авиации, легких бронированных машин и артиллерийских подразделений по группировке боевиков был нанесен неожиданный удар.

К учению также были привлечены подразделение Управления по чрезвычайным ситуациям Наманганской области, военизированный отдел пожарной безопасности Чустского района и служба скорой медицинской помощи командования войск Восточного военного округа, все они также успешно справились с задачами.

Как отметили в Минобороны, учения послужили укреплению военного сотрудничества между странами, усилению безопасности границ и повышению практических навыков военнослужащих. Основные цели командно-штабного учения достигнуты.

На торжественном закрытии учения выступили заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Узбекистана полковник Шавкат Мамаджанов, первый заместитель командующего Сухопутными войсками Таджикистана генерал-майор Ихтиёр Охунзода Неъматулло, командующий войсками Восточного военного округа полковник Лутфулло Бузруков и заместитель хокима Наманганской области Бахром Нурматов.

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