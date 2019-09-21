Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций на пресс-конференции в пятницу прокомментировало внедрение системы регистрации IMEI-кодов мобильных устройств в единой базе данных UzIMEI.

С апреля в базе данных по республике зарегистрировано более 29 млн мобильных устройств, из них — около 500 тысяч не отвечают стандартам Ассоциации GSM и причиняют вред здоровью человека, заявило ведомство.

В ноябре начнется второй этап реализации проекта и регистрация «таких устройств допускаться не будет‎». Абоненты после первого сетевого события в сети оператора мобильной связи получат SMS-уведомление о необходимости регистрации устройства. С 1 декабря регистрация IMEI-кодов будет осуществляться уже на платной основе.

Узнать свой IMEI-код можно набрав короткий номер *#06#. На экране появится код. Чтобы проверить правильность кода, нужно сверить его с тем, который указан в документах и коробке телефона. Многие пользователи могут не знать, что их телефоны работают с несколькими SIM-картами и при проверке устройства принимают два IMEI-кода за один длинный, отметили в Мининфокоме.

«‎Если у пользователя есть устройства, которыми он не пользовался больше года или с двумя слотами, то до ноября он должен их активировать. Для этого ему нужно просто вставить SIM-карту, включить телефон, на экране появится антенна и этого достаточно‎», — сказал начальник Управления перспективного развития сетей телекоммуникаций министерства Тимур Машанпин.

По его словам, внедрение регистрации по IMEI — «это не навязывание услуги‎». Это делается в первую очередь для пользователей, чтобы обезопасить их от использования некачественных мобильных устройств, отмечает Тимур Машанпин.

При приобретении телефонов у официальных дистрибьюторов в Узбекистане пользователь уже получает зарегистрированное устройство. Если пользователь купил телефон за рубежом, то ему нужно зарегистрировать устройство любым из пяти удобным ему способом: в пунктах почтовой связи, отправив SMS/USSD-запрос, у оператора UzIMEI или через Единый портал интерактивных государственных услуг. Проверить серийный номер устройства можно на сайте uzimei.uz.

Заместитель директора Республиканского центра Управления сетями телекоммуникаций Узбекистана (РЦУСТУз) Нодир Ядгаров отметил, что пользователь при покупке нового телефона регистрирует его один раз. При смене оператора повторная регистрация не требуется, так как IMEI-код устройства уже имеется в базе.

«Мы регистрируем только IMEI-код телефона. При продаже, смене оператора код остается прежним и пользователю не нужно повторно регистрироваться‎», — подчеркнул он.

Единая база данных UzIMEI будет включать IMEI-код, производителя и характеристики мобильного устройства, «‎личные данные пользователей сохранятся не будут‎», заверил на конференции специалист UzIMEI Ашраф Нарзуллаев. Пользователи должны позаботиться сами о своих персональных данных — установить на устройстве пароли, чтобы злоумышленники не воспользовались личной информацией, отметил он.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Рустам Эргашев, каждая третья кража связана с мобильными устройствами. После регистрации по IMEI кража мобильных станет бессмысленной, так как их можно заблокировать и устройство превратится в «‎кирпич». В случае кражи телефона пользователь должен обратиться в правоохранительные органы с заявлением о блокировке и указанием кода. Код внесут в черный список, и обслуживание телефона прекратится. Украденный телефон не будет подключаться к сети в странах, где имеется соглашение с Ассоциацией GSM, отметил Рустам Эргашев.

Главная задача — создание инфраструктуры для прекращения реализации неликвидных устройств. «‎Бесплатное внедрение системы, как показывает международный опыт, ни к чему не привело — нелегальный ввоз устройств продолжался‎», — подчеркнули сотрудники РЦУСТУз.

Размеры оплаты в Узбекистане за регистрацию IMEI-кодов зависят от стороны участника экономических отношений, момента регистрации и составят 10%, 20% и 25% от базовой расчетной величины. Процедура регистрации кодов в Узбекистане похожа на системы в Турции и Азербайджане, но в этих странах сумма регистрации выше. Например, в Турции за регистрацию устройства нужно заплатить 1500 лир (261,20 долларов), в Азербайджане сумма регистрации зависит от модели телефона и может превышать 1000 долларов, отметили представители центра.

«При наличии на рынке официальных дистрибьюторов будет здоровая маркетинговая конкуренция, где каждый будет стараться предложить наиболее выгодные условия для покупателя: „подвязываться“ под определенного оператора, открывать кредитные линии, сервисные центры. Внедрение IMEI-кодов ведет к легализации устройств и цивилизованному рынку», — подчеркнули в центре.

Напомним, Кабинет Министров 17 сентября утвердил порядок регистрации мобильных устройств, используемых, ввозимых и производимых для реализации или личного пользования на территории Узбекистана. Регистрация является обязательной, за исключением устройств, находящихся в стране в роуминге.