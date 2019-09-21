Директор агентства занятости Human обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба Главного управления внутренних дел Ташкента.

В УКД ОВД Яккасарайского района Ташкента 16 сентября с коллективным заявлением обратилась группа лиц. Заявители, всего 52 человека, жители разных регионов республики, сообщили, что с ноября 2018 года по сентябрь 2019 года они заключили договора с Агентством занятости Human, имеющим соответствующую лицензию, выданную Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана.

Согласно договорам, агентство брало на себя обязательство по их трудоустройству в странах Европы, в частности, в Германии, Чехии, Японии, Турции, Болгарии и Литве. При этом каждый из них оплатил услуги агентства согласно договору — от 18 до 35 млн сумов каждый. Таким образом, от 52 заявителей на расчетный счет агентства Human поступило в общей сложности 1,67 млрд сумов.

Однако ни один из заявителей так и не был трудоустроен за рубежом, отмечает ГУВД. Деньги агентство потерпевшим также не вернуло. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана в этой связи публиковало предупреждение на своем сайте.

Доследственные действия проводились совместно УКД ОВД и прокуратурой Яккасарайского района. По итогам проверки прокуратурой Ташкента было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4, пункт «а», статьи 168 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») Уголовного кодекса. В качестве обвиняемого по делу привлечен директор агентства 29-летний Шохнур Ф.

«Если вы также пострадали от действий данного агентства или располагаете иными сведениями по делу, обращайтесь по телефону 71−230−98−40», — призвало ГУВД.