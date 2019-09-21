Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 сентября подписал постановление, направленное на устранение коррупции и бюрократических препон в сфере строительства, а также обеспечение прозрачности всех этапов процесса строительства для общественности путем широкого внедрения информационно-коммуникационных технологий.

В настоящее время, отмечается в документе, заинтересованные лица и общественность не имеют возможности наблюдения за ходом строительных работ, наблюдаются нецелевое использование средств, несвоевременная сдача объектов, использование некачественных материалов, привлечение к строительству работников, не являющихся специалистами. Все это приводит к некачественному выполнению строительных работ и излишнему расходу средств республиканского бюджета, целевых фондов и заказчиков.

Согласно постановлению, до 1 июня 2020 года Министерство строительство должно внедрить Национальную информационную систему «Прозрачное строительство» в порядке эксперимента в процессе строительства объектов в Ташкентской области за счет централизованных источников финансирования, в том числе финансируемых за счет инвестиционных проектов. К 2021 году система должна заработать на всей территории Узбекистана в режиме реального времени.

До 1 марта 2020 года в тестовом режиме также намечено запустить Географическую информационную систему (геопортал) «Государственный градостроительный кадастр Республики Узбекистан» с возможностями ведения государственного градостроительного кадастра и предоставления общественности градостроительных документов и информации в режиме онлайн.

Постановлением также образуется Комиссия по координации внедрения информационных систем, обеспечивающих реализацию проекта «Сфера без коррупции» и прозрачность сферы строительства. В ее задачи вошли, помимо прочего, внедрение эффективной системы «контроль за исполнением» (compliance control), направленной на усиление мер по борьбе с коррупцией в системе Министерства строительства.

Ведением и поддержкой информационных систем, а также ИКТ в системе Минстроя займется Центр по развитию ИКТ в сфере строительства.