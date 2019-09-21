Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 сентября подписал указ, направленный на совершенствование государственного управления и контроля в сфере архивного дела и делопроизводства, а также ускорение цифровизации бумажных, кино-, фото- и фонодокументов,

В соответствии с указом на базе Агентства «Узархив» при Кабинете Министров создается Агентство «Узархив» Республики Узбекистан.

Установлено, что с 1 января 2020 года при передаче на архивное хранение и уничтожении управленческих (делопроизводственных), научно-технических и иных документов, формируемых в процессе деятельности органов государственного и хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, требуются их электронные копии и страховые копии документов государственной части Национального архивного фонда.

С 1 июня 2020 года следующие государственные услуги будут оказываться через центры государственных услуг и Единый портал интерактивных госуслуг:

выдача архивных справок о подтверждении обучения, стажа работы и заработной платы;

подготовка аннотационных сведений по информации, содержащейся в тюркских, арабских и персидских документах, созданных на арабской графике;

цифровизация (снятие электронных копий) архивных документов, книг и рукописей;

Указом поручено до конца года подготовить предложения по оптимизации состава документов, принимаемых на постоянное хранение, сокращению перечня министерств, ведомств, отраслевых государственных фондов и организаций, которым предоставлено право постоянного хранения документов государственной части Национального архивного фонда, а также созданию единой информационной системы «Архивное дело» с полным охватом процессов архивного дела и интерактивными поисковыми возможностями.

До 1 января 2021 года запланирована инвентаризация фондов, хранящихся в государственных архивах, и создание базы данных с охватом соответствующих сведений по данным фондам.

Указом предусмотрено создание:

Национального архива Узбекистана на базе Центрального государственного архива;

Национального архива кинофотофонодокументов Узбекистана на базе Центрального государственного архива кинофотофонодокументов;

Национального архива научно-технической и медицинской документации Узбекистана на базе Центрального государственного архива научно-технической и медицинской документации;

Центрального государственного архива Ташкента на базе Государственного архива Ташкента;

Научно-методического центра повышения квалификации по архивному делу и делопроизводству при Агентстве «Узархив»;

Фонда развития архивного дела при агентстве.

До 1 марта 2020 года Совет Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента должны передать в ведомственное подчинение Агентства «Узархив» межведомственные архивы по личному составу, созданные хокимиятами городов и районов, и образовать на их базе государственные архивы документов по личному составу. В дальнейшем планируется преобразовании государственных архивов документов по личному составу в архивы документов по личному составу на основе государственно-частного партнерства.

В этом году в Узбекистане отмечается 100-летие создания архивной деятельности.