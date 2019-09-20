«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты блюд, которые можно приготовить из тыквы.
Фаршированная тыква в духовке
Готовится фаршированная тыква несложно и быстро, а получается сочной, ароматной и необыкновенно красивой. Поистине вкусное и полезное блюдо для всей семьи.
Салат с киноа и тыквой
Необычный салат откроет новое сочетание вкусов, насытит полезными веществами организм и отлично подойдет в качестве позднего ужина.
Манты с тыквой
В самый разгар сезона сладкой тыквы нельзя упустить возможность порадовать близких вкуснейшими мантами с тыквой. К тому же, тыква, приготовленная на пару, очень полезна.
Мясная запеканка с тыквой
Эта запеканка получается изумительной благодаря сливочному соусу, который делает блюдо более сочным и пикантным.
Американский тыквенный пирог
Пряный тыквенный пирог— это тонкая, нежная хрустящая основа и нежная начинка, специи и сгущенное молоко. То, что надо, чтобы побаловать домочадцев в эти золотые теплые деньки.
Тыквенный крем-суп
Неделя обещает быть теплой и солнечной. Самое время готовить красивые, цветные, легкие и питательные супы. Существует множество самых различных рецептов такого супа. Вариант этого тыквенного крем-супа — простой, быстрый, но при это очень вкусный.
Тыквенный тарт
Тыквенный тарт очень вкусный и ароматный, его хрустящий корж и кремовая начинка никого не оставит равнодушным. Готовится этот тарт из привычных продуктов и получается очень изысканным.
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