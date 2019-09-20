«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты блюд, которые можно приготовить из тыквы.

Фаршированная тыква в духовке





Готовится фаршированная тыква несложно и быстро, а получается сочной, ароматной и необыкновенно красивой. Поистине вкусное и полезное блюдо для всей семьи.

Салат с киноа и тыквой





Необычный салат откроет новое сочетание вкусов, насытит полезными веществами организм и отлично подойдет в качестве позднего ужина.

Манты с тыквой





В самый разгар сезона сладкой тыквы нельзя упустить возможность порадовать близких вкуснейшими мантами с тыквой. К тому же, тыква, приготовленная на пару, очень полезна.

Мясная запеканка с тыквой





Эта запеканка получается изумительной благодаря сливочному соусу, который делает блюдо более сочным и пикантным.

Американский тыквенный пирог





Пряный тыквенный пирог— это тонкая, нежная хрустящая основа и нежная начинка, специи и сгущенное молоко. То, что надо, чтобы побаловать домочадцев в эти золотые теплые деньки.

Тыквенный крем-суп





Неделя обещает быть теплой и солнечной. Самое время готовить красивые, цветные, легкие и питательные супы. Существует множество самых различных рецептов такого супа. Вариант этого тыквенного крем-супа — простой, быстрый, но при это очень вкусный.

Тыквенный тарт





Тыквенный тарт очень вкусный и ароматный, его хрустящий корж и кремовая начинка никого не оставит равнодушным. Готовится этот тарт из привычных продуктов и получается очень изысканным.

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