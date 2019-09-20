Активистка по климату из Ургенча Таня Син награждена «Зеленым билетом» для участия в первом в истории молодежном климатическом саммите ООН, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе представительства ООН в Узбекистане.

Ранее организация выбрала 100 выдающихся защитников климата со всего мира, которые получили поддержку финансируемую поездку для участия в Молодежном саммите ООН по изменению климата 21 сентября, в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Их отобрали из более чем 7000 заявителей в возрасте от 18 до 29 лет на основании их приверженности к решению климатического кризиса и продвижению решений.

Саммит предоставит примерно 500 молодым лидерам защитников климата платформу для демонстрации своих решений на мировой арене и взаимодействия с лицами, принимающими решения в этой сфере. Затем молодежные лидеры представят итоги мероприятия на Саммите по климатическим действиям 23 сентября.

«Мир должен консолидировать усилия, чтобы предотвратить действия, вызывающие изменение климата, а также справиться с ужасными последствиями, которые он приносит, — отметила Таня Син, добавив: — Я очень рада, что все больше и больше молодых людей обеспокоены изменением климата и активно реагируют на поиск решений этой проблемы».





Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поздравил получателей «Зеленого билета» и всех успешных заявителей в видеопослании со словами: «Я призываю молодежь во всем мире следить за саммитом онлайн и быть движущей силой климатических действий в своих странах».

Молодежный саммит состоится через день после Глобальной климатической забастовки 20 сентября — протестные акции в защиту климата, которые, как ожидается, в этом году охватят 160 стран.

Напомним, что в эти дни в Нью-Йорке пройдет 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Узбекистан на ней представит министр иностранных дел Абдулазиз Камилов.