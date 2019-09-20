Здание института «Физика-Солнце» Академии наук Узбекистана в Паркентском районе Ташкентской области сносить и переносить не планируется. Ошибочную информацию об этом в пятницу распространил ряд СМИ.

Поводом стала публикация проекта распоряжения правительства о выделении нового участка земли для испытательного полигона Международного института солнечной энергии вместо выделенного в 2013 году участка в 50 га под Ташкентом (Кибрайский район Ташкентской области, на левом берегу реки Чирчик, за озером Рохат, массив «Хукизорол», где находится месторождение нерудных материалов).

Полигон был создан для проведения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ, а также испытания различных солнечных технологий и установок, в том числе зарубежных. Часть территории в 2 га занимают здания и сооружения лаборатории института.

В проекте распоряжения хокимияту области планируется поручить выделить новый участок в 2 га в Кибрайском районе для переноса зданий и сооружений лаборатории.

Решение обосновывается удобным расположением месторождения для обеспечения качественными и недорогими нерудными материалами работ по строительству дорог в Ташкенте и Ташкентской области, в частности, новой дороги через Кибрайский и Юкоричирчикский райоы, и ускорения строительства 4-го терминала международного аэропорта Ташкента.

В документе сообщается, что к оценке запасов месторождения и воздействия работ по добыче полезных ископаемых на окружающую среду планируется привлечь узбекско-немецкое СП Papenburg Uzbekistan.

Международный институт солнечной энергии был создан указом первого президента Узбекистана при поддержке Азиатского банка развития в 2013 году.