Компания Enter Engineering PTe. Ltd завершила строительство под ключ и ввод в эксплуатацию объекта «Дообустройство месторождения Самантепе с расширением дожимной компрессорной станции (ДКС) на месторождении Южный Уртабулак (с месторождением Самантепе)». Объект расположен на территории Миришкарского района Кашкадарьинской области. Ближайшим населенным и промышленным пунктом является Мубарек.





Работы выполнены в рамках трехстороннего договора между АО «Узнефтегаздобыча», СП ООО Natural Gas-Stream и компанией Enter Engineering во исполнение программы по увеличению добычи углеводородного сырья на 2017−2021 годы согласно постановлениям президента Республики Узбекистан №ПП-2822 от 9 марта 2017 года и №ПП-3373 от 3 ноября 2017 года.

Генеральным проектировщиком объекта являлся проектный институт UzLITI Engineering.





28 августа и 18 сентября двумя пусковыми комплексами был осуществлен запуск компрессорной станции на месторождении Самантепе. Строительство данного объекта началось в марте 2018 года. В пиковый период для реализации проекта было мобилизовано более 600 рабочих и более 80 единиц строительной техники.





Компрессирование газа осуществляется с помощью двух установок центробежных компрессоров производства General Electric Oil & Gas Thermodyn (Франция) с газотурбинными двигателями Taurus 70 MD производства Solar Turbines (США) единичной мощностью 8 МВт и производительностью каждого агрегата 9 млн куб. м в сутки.

Ввод данного объекта позволит дополнительно получить прирост добычи высокосернистого газа в проектном объеме 3 млрд куб. м в год с его подготовкой и дальнейшей транспортировкой на Мубарекский ГПЗ с целью его переработки.

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