Две новые дошкольные образовательные организации (ДОО) открылись в Сергелийском районе Ташкента, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства дошкольного образования Узбекистана.

Новые ДОО повысят охват дошкольным образованием в Сергелийском районе с 83% до 89% и создадут дополнительные рабочие места для 100 человек.





«В последние годы Сергели активно развивается, заселяются новостройки и, соответственно, растет нужда в образовательных учреждениях. Открытие сразу двух ДОО означает, что еще 600 ребят получат доступ к качественному дошкольному образованию. Кроме того, будут открыты группы кратковременного пребывания, которые примут еще 240 детей, — сказала министр дошкольного образования Агриппина Шин.

Она также отметила дизайн новых дошкольных организаций, при создании которого ведомство отказалось от типовых проектов в пользу «современных решений». «Так, благодаря продуманности каждой детали мы создаем максимально комфортную обучающе-игровую среду для наших детей», — отметила она.





Образовательная среда спроектирована на базе модели Республики Корея. Вместо громоздких шкафов установлены мобильные модули, позволяющие менять пространство и адаптировать его под различные занятия. Игровые и учебные принадлежности расположены на уровне роста детей, а большинство игр направлено на развитие мелкой моторики пальцев.





В группах и коридорах размещены развивающие центры: речи и письма, познавательного развития, творчества, строительства, конструирования и математики, сюжетных игр, библиотеки. Дети могут сами выбирают занятие по душе, а педагог определит необходимые для игр и обучения материалы и поможет при затруднениях.

В рамках реализации пяти инициатив Президента в новых ДОО дети смогут заниматься, помимо традиционных музыки и танцев, спортом, изучать иностранные языки в игровой форме и посещать развивающие кружки и секции.





Месячная оплата в этих дошкольных организациях при посещении одним ребенком составляет 186 тысяч сумов, двумя детьми — 132 тысяч сумов. В соответствии с законодательством 15% от общего числа воспитанников могут посещать ДОО бесплатно, эта льгота предоставляется детям из малообеспеченных семей.





ДОО №42 расположено в Сергели на массиве Кумарик, имеет мощность 210 детей в группах полного дня и 120 детей в группах кратковременного пребывания. Персонал состоит из 28 педагогов и 14 сотрудников вспомогательного персонала.

ДОО № 44 находится на квартале 5А Сергели и может принять 390 детей в группы полного дня и 120 детей в группы кратковременного пребывания. Численность персонала — 41 педагог и 18 сотрудников вспомогательного персонала.