Генеральное консульство Узбекистана подтвердило информацию ряда СМИ о том, что в ночь на 17 сентября в Санкт-Петербурге двое неизвестных лиц напали на гражданина Узбекистана А. Т. с целью убийства, сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел.

Нападавшие были вооружены газовым баллончиком и ножом и нанесли А. Т. несколько ножевых ранений, после чего скрылись с места происшествия. Гражданин Узбекистана был госпитализирован, его состояние оценивается как средней тяжести.

Следственное управление по Санкт-Петербургу 17 сентября сообщило о задержании двоих подозреваемых. Как ранее передавало агентство «Интерфакс», это жители Москвы, один из которых — студент Московского государственного технического университета имени Баумана, а другой — безработный. Оба они, по данным следственного комитета, придерживаются националистических взглядов. Как отмечает агентство, вину оба не признают, показания давать отказываются.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункта «л» и частью 2 статьи 105 Уголовного кодекса России (покушение на убийство по национальным мотивам).

Генконсульство республики поддерживает связь с правоохранительными органами по факту данного происшествия и установило постоянные контакты с медицинским учреждением, где на лечении находится узбекистанец.