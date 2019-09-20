Министр народного образования Шерзод Шерматов и представители Международной федерации по дзюдо (IJF) в пятницу обсудили вопросы популяризации дзюдо среди молодежи Узбекистана.

Сегодня в 20 школах в разных регионах страны в сотрудничестве с Федерацией дзюдо Узбекистана реализуется проект «Дзюдо для детей». В этих школах созданы секции дзюдо, где тренируются около 900 школьников. IJF на безвозмездной основе предоставила этим школам татами и кимоно, а также покрывает расходы по оплате труда тренерского состава.

Как сообщила пресс-служба МНО, на встрече стороны договорились разработать «дорожную карту» по продвижению дзюдо среди молодежи Узбекистана. Количество школ, участвующих в проекте, планируется довести до 40.

Медиа-директор IJF и главный директор комиссии Judo for Peace Николас Месснер отметил, что, как показывает практика, дети, которые занимаются дзюдо, с уважением относятся к окружающим и достигают высоких результатов в учебе.