Указом президента Узбекистана от 19 сентября дополнен перечень категорий въездных (не электронных) виз для отдельных групп иностранных граждан, сообщило Министерство юстиции.
К внедренным в начале года визам Vatandosh (для оотечествеников), Student visa, Academic visa, Medical visa и Piligrim visa (паломническая) прибавилась Investment visa.
Она оформляется иностранным гражданам и лицам без гражданства, инвестировавшим в экономику Узбекистана в размере не менее 8500-кратной базовой расчетной величины (1,723 млрд сумов, или свыше 183,1 тысячи долларов по текущему курсу).
Срок действия визы инвестора составляет три года.
Karen Srapionov
Кто её выдаёт? Посольство или консульское управление? Какие документы нужны для получения? 8500 в одной сделке или в нескольких?