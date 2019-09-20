Указом президента Узбекистана от 19 сентября дополнен перечень категорий въездных (не электронных) виз для отдельных групп иностранных граждан, сообщило Министерство юстиции.

К внедренным в начале года визам Vatandosh (для оотечествеников), Student visa, Academic visa, Medical visa и Piligrim visa (паломническая) прибавилась Investment visa.

Она оформляется иностранным гражданам и лицам без гражданства, инвестировавшим в экономику Узбекистана в размере не менее 8500-кратной базовой расчетной величины (1,723 млрд сумов, или свыше 183,1 тысячи долларов по текущему курсу).

Срок действия визы инвестора составляет три года.