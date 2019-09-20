Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов возглавит делегацию страны на 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 21−29 сентября, сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Делегация Узбекистана посетит США 21−29 сентября и примет участие в мероприятии высокого уровня, посвященном представлению Глобального призыва по защите свободы вероисповедания, и Саммите ООН по климатическим действиям.

Кроме того, в Нью-Йорке Абдулазиз Камилов будет участвовать в министерских встречах формата «Центральная Азия — США» («С5+1») и Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также проведет ряд двусторонних встреч с руководителями зарубежных делегаций.

В программе визита делегации — проведение в Вашингтоне переговоров с официальными лицами США для обсуждения вопросов узбекско-американской повестки дня, отметила пресс-служба МИДа.