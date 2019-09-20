День выборов депутатов в Законодательную палату Олий Мажлиса Узбекистана и депутатов в местные кенгаши назначен на 22 декабря. Соответствующее решение приняла Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на заседании 20 сентября.

На мероприятии также был объявлен старт избирательной кампании и утверждена программа основных мероприятий по выборам в Закпалату.

Всего между собой будут соревноваться пять политических партий — демократическая «Миллий тикланиш», социально-демократическая «Адолат», Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Движение предпринимателей и деловых людей — Либерально-демократическая партия (УзЛиДеП) и Экологическая партия.

Выборы в 2019 году впервые проведут в соответствии с новым Избирательным кодексом. Согласно ему, политические партии теперь имеют право выдвигать кандидатов не только в 135, но и во всех 150 избирательных округах. Отмена квот у Экологического движения, как ожидают в Центризбиркоме, усилит межпартийную конкуренцию.

Голосовать будут, как ожидается, 20 миллионов избирателей, в том числе 2 миллиона молодых людей, для которых эти выборы станут первыми.

Для освещения избирательной компании и выборного процесса создан Международный пресс-центр ЦИКа, в котором будет работать колл-центр.

Сейчас в Законодательной палате Олий Мажлиса на постоянной основе работают 150 депутатов, избранных в декабре 2014 года от четырех политических партий и Экологического движения Узбекистана сроком на пять лет. УзЛиДеП имеет 52 места, «Миллий тикланиш» — 36, НДПУ — 27 и «Адолат» — 20. Депутатам от Экодвижения автоматически предоставлялось 15 мест.