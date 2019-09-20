Чиланзарский административный суд 12 сентября отказал в удовлетворении заявления жителей «николаевских» домов по улице Паркент-2, между Ташкентской медицинской академией и Академией Вооруженных сил, о признании решений хокима о выделении земельного участка компании-застройщику OOO Aliakbar Stroy Servis недействительными. При этом протоколов Кабинета министров, на основании которых приняты решения хокима, в правительстве обнаружить не удалось.

«Газета.uz» писала о сносе домов на улице Паркент-2, в котором проживали люди. На момент сноса 24 мая жителям военного городка не предоставили решения хокимията о сносе. В нарушение постановления правительства о порядке возмещения убытков в связи с изъятием имущества для государственных нужд жители получили уведомление застройщика только в июне, некоторые жители не получили его до сих пор. Вместе с этим, решение хокима об изъятии земельного участка, как того требует постановление правительства о порядке возмещения убытков, жители также не получили.

В своем решении №463 от 23 марта 2018 года о выделении земельного участка застройщику OOO Aliakbar Stroy Servis для строительства многоэтажных домов хокимият столицы ссылается на протокол Кабинета министров «О проведении строительных и благоустроительных работ в городе Ташкенте». В решении №116 от 4 февраля 2019 года о размещении на освободившейся территории [после сноса старых домов] парка военных машин хокимият Ташкента ссылается на протокол выездного собрания правительства от 29 июня 2018 года.

Адвокат жителей Тимур Бабаджанов на основании закона «Об адвокатуре» запросил в Кабинете министров копии протоколов, на основании которых приняты решения хокима о выделении земельного участка застройщику. Секретариат по вопросам комплексного развития территорий, коммуникаций и оборонной промышленности правительства в своем ответе указал, что протоколов с указанной датой в Кабинете министров не имеется.

Представители застройщика не прокомментировали «Газете.uz» отсутствие протоколов и получение решений хокима. Редакция также не получила ответ хокимията Ташкента.

После получения решения Чиланзарского административного суда адвокат намерен подать апелляцию в административный суд Ташкента.