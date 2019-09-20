Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу принял верительные грамоты новых послов Афганистана — Ахмада Халида Элми, Индии — Сантоша Джа, Великобритании — Тимоти Торлота, Японии — Ёшинори Фуджияма и Франции — Изабель Сервоз-Галлуччи. Об этом сообщила пресс-служба президента.

Глава государства поздравил послов с началом дипломатической деятельности в Узбекистане и пожелал им успехов в осуществлении этой почетной и ответственной миссии.

В своем выступлении президент отметил, что Узбекистан реализует активную и конструктивную внешнюю политику, основанную на принципах открытости, добрососедства, взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга.