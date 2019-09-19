«Яндекс Карты» начали показывать движение городских автобусов в Ташкенте, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе компании. Таким образом, можно узнать, где сейчас едет нужный транспорт и через сколько он будет на остановке.

Чтобы следить за движением автобусов, нужно включить отображение транспорта в мобильном приложении «Яндекс Карты» и в веб-версии. Как отметили в «Яндексе», последняя версия приложения на Android поддерживает узбекский язык — он появится, если на телефоне выбран узбекский. Скоро такую возможность обещают ввести и для iOS. В веб-версии язык переключается в правом нижнем углу.

«Мы полностью перевели сервис на узбекский язык и добавили движущийся транспорт на карту. Получить данные о том, где едут автобусы, нам помогают хокимият Ташкента и «Тошшахартрансхизмат», — сообщил региональный директор «Яндекса» в Узбекистане Евгений Лукьянчиков.

Сейчас на «Яндекс Картах» показываются почти все государственные автобусы Ташкента. В приложении они отмечены специальными значками. На карте можно в режиме реального времени посмотреть, где сейчас автобус, а если нажать на иконку остановки — увидеть, через сколько минут он приедет. Информация обновляется каждые 30 секунд, но благодаря алгоритму прогнозирования метки движутся плавно.

При нажатии на иконку остановки «Яндекс Карты» показывают список всех номеров транспорта, которые через нее проходят. С помощью приложения также можно проложить маршрут до нужной точки.

Отметим, что движение автобусов Ташкента на основе данных GPS уже показывают местные приложения ЗТМ и MyBus, выпущенные в 2017 году.