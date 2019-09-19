Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 19 сентября провел совещание по вопросам реформирования системы управления водными ресурсами и повышения эффективности использования воды, сообщила пресс-служба главы государства.

Согласно озвученным данным, сейчас на орошение 3,2 миллиона га земель расходуется 46 миллиардов кубометров воды, из этого объема до полей доходит лишь 60%. Одна из причин — лишь 23% оросительных сетей, общая протяженность которых составляет 180 тысяч км, имеют бетонное покрытие, причем они не обновлялись уже 30−35 лет.

Почти все посевные площади — 98% — орошаются «по старинке», культуры размещаются не оптимально. Ни одно ведомство не выдвигает строгих требований к эффективному использованию воды, ведению ее учета, применению водосберегающих технологий в ирригационных сетях, отметил президент.

Он поручил разработать усовершенствованную систему размещения культур исходя из обеспеченности регионов водой и применимости сберегающих технологий.

Министерству водного хозяйства поручено внедрить на 61 объекте водного хозяйства за счет южнокорейского гранта на 7 млн долларов систему «Умная вода», позволяющую следить за расходом воды в режиме реального времени. В следующем году система будет внедрена минимум на 120, а до 2023 года — на 300 объектах.

Министерство энергетики должно до конца 2020 года подключить 1700 насосных станций к системе автоматизированного контроля потребления электроэнергии и широко внедрить информационные технологии в сфере.

В 2020 году планируется передать частному сектору 50 объектов водного хозяйства в 22 районах страны.

Отмечалось, что благодаря внедрению водосберегающих технологий в Ферганской области, удалось сократить расходы фермеров на водоснабжение на 50%, на удобрения — на 37%, на топливо — на 35%. В следующем году намечено внедрить водосберегающие технологии на 200 тысячах га посевных площадей, а до 2025 года — на 1 миллионе га.

Президент указал также на нерациональное использование скважинной воды при орошении. В распоряжении организаций водного хозяйства имеются 4000 оросительных скважин, каждая их которых обслуживает 30 га площадей, на их деятельность расходуется до 40−50 млн сумов в год. В 2020 году планируется перевести потребителей скважинной воды на использование водосберегающих технологий и использование солнечных панелей.

Для создания конкуренции в сфере строительства, реконструкции и эксплуатации объектов водного хозяйства запланировано вывести 57 подрядных предприятий из системы Минводхоза и объединить их в отдельное акционерное общество.

Шавкат Мирзиёев также поручил пересмотреть деятельность ассоциаций водопотребителей и превратить их в профессиональную структуру, способную привлекать инвестиции, располагающую парком спецтехники и оказывающую качественные услуги фермерам.