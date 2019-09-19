13 августа был принят указ президента Республики Узбекистан №УП-5780 «О дополнительных мерах по усилению защиты частной собственности и гарантий прав собственников, коренному совершенствованию системы организации работ по поддержке предпринимательских инициатив, а также расширению доступа субъектов предпринимательства к финансовым ресурсам и производственной инфраструктуре».

В соответствии с утвержденной настоящим указом дорожной картой на национальную страховую компанию «Узбекинвест» возложена задача расширения практики страхования рисков коммерческих банков при предоставлении кредитов субъектам предпринимательства, осуществляющим экспорт.

В целях исполнения указа президента компания, разработав механизм страхования риска невозврата кредитов для национальных экспортеров, продолжает активно обеспечивать страховой защитой отечественных экспортеров и коммерческие банки. В том числе компанией были подписаны соглашения о сотрудничестве в части поддержки экспорта, а также размещены целевые депозиты в Национальном банке ВЭД Республики Узбекистан, АКБ «Узпромстройбанк» и АКБ «Асака». В рамках данных соглашений компанией уже предоставлена страховая защита по заявке банка «Асака». На рассмотрение компании поступило еще пять заявок на страхование кредитов, предоставляемых в рамках предэкспортного финансирования.

Национальная страховая компания «Узбекинвест» призывает коммерческие банки и экспортеров к сотрудничеству и готова рассмотреть заявки и предложения по страхованию экспортных контрактов и кредитов.

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