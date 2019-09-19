На территории гребного канала в Самарканде 18 сентября был заложен первый камень в строительство туристического центра, сообщило УзА. В мероприятии приняли участие первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов и хоким Самаркандской области Эркинжон Турдимов.

Напомним, о создании туристического центра и места отдыха для иностранных и местных туристов и населения региона распорядился президент Шавкат Мирзиёев в ходе поездки 26 июля в Самаркандскую область.

Строительные работы будут вести на территории 360 га. Туристический центр будет состоять из двух территорий. В северной части, по словам заместителя хокима области Батыра Нуруллаева, построят конференц-холл для MICE-туризма, проведения деловых мероприятий и концертов, 2 пятизвездочные и 2 четырехзвездочные гостиницы. Эта территория будет бизнес-зоной центра.





Южная часть рассчитана на внутренний туризм и времяпровождение жителей региона. Здесь будут шесть трехзвездочных гостиниц, аквапарк, спортивные сооружения, рестораны и кафе, торговые точки по продаже национальных изделий. На этой территории создадут дендропарк, где, как планируется, можно будет отдыхать семьей. Парк одновременно смогут посещать 3000 человек.

Дороги на территории туристического центра будут рассчитаны в основном на электромобили, а для прогулок — велодорожка и тротуары, отмечает УзА.





Поскольку на территории, отведенной под строительство, есть подземные источники, чтобы не нарушать их естественное течение, фундамент здания поднимут на сваях. «Мы не будем глубоко углубляться, как обычно делаем в высотных зданиях, под землю на 2−3 уровня. У нас все здания будет находиться на свайных фундаментах с минимальным вмешательством в землю», — прокомментировал директор дирекции социальных проектов Enter Engineering Рустам Хайдаров.

По данным хокимията Самаркандской области, средства на строительство предоставили банки, а также международная нефтесервисная компания Eriell Group и зарубежные инвесторы.

Гребной канал был построен в 80-х годах по проекту, завезенному из Мюнхена. Как ожидается, в процессе строительства будут сохранены природные условия и возможности гребного канала, где планируют проводить крупные международные соревнования.

Строительство туристического центра планируют закончить к концу 2021 года. К работе приступили более 3000 работников.