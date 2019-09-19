Условия ипотечного кредитования для строительства индивидуальных и доступных жилых домов по типовым проектам в сельской местности изменились, следует из сообщения Министерства юстиции Узбекистана.

Теперь ипотека будет предоставляться сроком на 20 лет с двухлетним (начиная с 1 января 2020 года — одногодичным) льготным периодом. До этого кредит выдавался сроком на 15 лет с шестимесячным льготным периодом.

Кроме того, одноэтажные 3-комнатные доступные жилые дома, размещаемые на земельных участках размером 0,02 га, и четырехэтажные доступные многоквартирные (2- и 3-комнатные) дома считаются доступными жилыми домами.

Размер ипотечного кредита, согласно изменениям, устанавливается в размере до 90% от сметной стоимости доступного жилого дома.

Ипотечный кредит будет выдаваться гражданам Узбекистана, которым не меньше 18 лет и не достигшим 60 лет. Раньше для получения ипотеки верхнего возрастного предела не было.