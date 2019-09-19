Специальный докладчик ООН по вопросу независимости судей и адвокатов Диего Гарсия-Саян посетит Узбекистан с 19 по 25 сентября с официальным визитом, сообщили в представительстве ООН в Ташкенте.

Цель первого визита спецдокладчика в страну — ознакомление с мерами, принятыми правительством для обеспечения независимости судей и прокуроров, а также свободного осуществления юридической профессии.

Гарсия-Саян намерен оценить, насколько судебные реформы соответствуют международным стандартам в области прав человека, таким как независимость судебной власти и принцип разделения властей.

«В рамках системы правосудия судьи, прокуроры и адвокаты должны иметь возможность свободно выполнять свою профессиональную деятельность и должны быть защищены нормами законодательства и на практике от любой угрозы, вмешательства или давления при исполнении своих обязанностей», — отметил он.

Эксперт приветствовал создание Высшего судейского совета в 2017 году в качестве независимого органа с широкими полномочиями по поощрению и защите независимости судебных органов и планирует предложить «практические рекомендации, как укрепить этот орган, который отвечает за отбор, назначение, подготовку, этику судей и судейскую дисциплину».

«Я также намерен рассмотреть действующие правовые гарантии для обеспечения независимости деятельности адвокатов и, в частности, независимости палат адвокатов от правительства и других исполнительных органов», — сказал Гарсия-Саян.

Эксперт ООН планирует встретиться с представителями исполнительной и законодательной власти, с судьями, прокурорами и адвокатами, а также с представителями гражданского общества, учеными, агентствами ООН, донорами и дипломатическим сообществом.

По итогам визита спецдокладчик представит доклад с выводами и рекомендациями Совету по правам человека в Женеве в июне 2020 года.