В ходе посещения Центра исследований и инноваций компании Huawei в Пекине, Шавкат Мирзиёев подчеркнул важность и необходимость ускорения внедрения технологий 5G в Узбекистане.

Выполняя поручение президента о внедрении 5G в Узбекистане, компания Ucell приступило к тестированию сети пятого поколения технологий мобильной связи. Сеть 5G с огромными скоростями передачи данных считается прорывной.

Отвечая современным технологическим вызовам, Министерство по развитию информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан пригласило операторов, провайдеров и поставщиков телекоммуникационного оборудования Узбекистана представить предложения по развертыванию в стране сетей 5G.

Компания Ucell, которая традиционно выступает пионером внедрения передовых технологий в Узбекистане, откликнулась на приглашение и получила в сентябре разрешение на тестирования сети 5G. Для развертывания первых сетей коммерческого использования технологии 5G приобретено и завезено новейшее оборудование, поставщиком которого стала компания Huawei.

В главном офисе Ucell Plaza специалисты компании провели первое тестирование 5G в Ташкенте. Максимальная зарегистрированная скорость, полученная в реальных условиях, равнялась около 1 Гбит/c. Замеры, осуществленные при помощи сервиса SpeedTest, показали скорость скачивания до 1 376 Мбит/c.

В рамках ежегодной выставки ICTExpo 2019, которая пройдет с 25 по 27 сентября, Ucell готовит для участников и посетителей приятный сюрприз: демонстрацию работы оборудования 5G в тестовом режиме. Речь идет не только о презентации потенциальных возможностей, но и о возможности тестирования преимущества технологий 5G на стенде компании.

Первая коммерческая зона охвата 5G будет создана специалистами компании Ucell на территории международного делового центра Tashkent City уже в этом году.

После этого пятое поколение мобильных сетей постепенно будет охватывать все большие территории. И уже скоро, чтобы скачать часовой фильм в HD-качестве понадобится всего лишь несколько секунд.

В мире все больше стран, в которых объявили о внедрении 5G. Теперь на этой карте есть и Узбекистан.

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