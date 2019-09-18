Правительство Узбекистана 17 сентября издало постановление о финансовом оздоровлении организаций городского пассажирского транспорта Ташкента.

В документе сообщается, что за четвертый квартал прошлого года и первый квартал текущего у автобусных парков Ташкента, входящих в структуру компании «Тошшахартрансхизмат», образовалась задолженность в сумме свыше 38,715 млрд сумов, а у «Тошкент метрополитени» за весь 2018 год и первый квартал 2019-го — 9,011 млрд сумов.

Постановлением Министерству финансов и хокимияту поручено возместить убытки автопарков «Тошшахартрансхизмат» за счет дополнительных источников республиканского и столичного бюджета для оплаты организациям «Узбекнефтегаза» за поставленное дизельное топливо, а метрополитену — за счет перевыполнения прогноза доходов республиканского бюджета на погашение задолженности за электроэнергию.

Правительство также поручило в двухмесячный срок подготовить предложения по финансовому оздоровлению и минимизации убытков «Тошшахартрансхизмат» и столичного метро.

В воскресенье Telegram-канал «Ко дну», основываясь на данных GPS-мониторинга движения общественного транспорта, обратил внимание на «огромные недовыпуски автобусов и неимоверно большие интервалы на многих, даже центральных и ударных маршрутах».

Вечером в тот же день пресс-служба «Тошшахартрансхизмат» признала, что «по разным причинам на большинстве маршрутов транспорт работал по сокращенному графику».