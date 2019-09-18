Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по факту нападения двух граждан Узбекистана на сотрудника дорожно-патрульной службы Петродворцового района, сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудник ДПС 9 сентября на Ропшинском шоссе остановил автомобиль «Газель» для проверки документов. У пассажиров — двоих граждан Узбекистана — документы отсутствовали, им было предложено проехать в отдел полиции для выяснения обстоятельств. В ходе возникшего конфликта один из них нанес телесные повреждения сотруднику полиции.

Генеральное консульство республики в Санкт-Петербурге подтвердило информацию о происшествии. «Водитель и один пассажир задержаны. Принимаются меры к розыску и задержанию третьего участника», — отметили в пресс-службе Министерстве иностранных дел.

Сотрудник полиции госпитализирован в больницу для оказания медицинской помощи. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и предъявления обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Генконсульством Узбекистана ситуация взята на контроль и установлен рабочий контакт со следственными органами Санкт-Петербурга.