Южнокорейские специалисты устанавливают в горных районах вблизи Ташкента новое метеоборудование, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Так, на снеголавинной станции Камчик устанавливается оборудование для измерения видимости, а на региональных участках Чарвак и Сукок — многоточечное лазерное сканирующее устройство для измерения глубины снега. Кроме того, специалисты проводят обучение сотрудников Узгидромета работе с новым оборудованием.

С 2018 года Узгидромет реализует проект по модернизации систем наблюдений совместно с южнокорейской консалтинговой компанией WeatherРia и Корейским экологическим индустриальным и технологическим институтом КЕITI в рамках реализации проекта «Разработка метода локализации многоточечной лазерной сканирующей системы измерения уровня снежного покрова для обеспечения водных ресурсов в Узбекистане».

WeatherРia, как отметили в Узгидромете, является единственной компанией, которая имеет лицензию Корейской метеорологической администрации и активно участвует в модернизации и усовершенствовании метеорологической службы Республики Корея. Компания разработала первый в мире автоматический многоточечный лазерный измеритель уровня снежного покрова.