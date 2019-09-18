Два человека погибли и один пострадал при проведении самовольных раскопок золота, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Трагедия произошла 17 сентября примерно в 18:30 часов в шахте, находящейся в государственном резерве горной территории «Каракутон» Пахтачинского района Самаркандской области.

Троих старателей задавил рухнувший горный камень — двое погибли на месте, один человек доставлен в районное медицинское объединение с телесными повреждениями.

По данному факту районная прокуратура проводит доследственные действия.