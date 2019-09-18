Финальная часть чемпионата Азии среди молодежных команд до 19 лет впервые пройдет в Узбекистане. Соревнования состоятся 14−31 октября 2020 года, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

Решение об этом было принято 17 сентября на заседании комитета соревнований Азиатской футбольной конфедерации в малазийском Куала-Лумпуре.

В ноябре в Саудовской Аравии пройдут отборочные матчи чемпионата Азии-2020. Сейчас команда Узбекистана готовится в Иордании и уже провела две товарищеские встречи против сборной этой страны.

В начале сентября олимпийская сборная Узбекистана по футболу до 23 лет одержала крупную победу над командой Ирана в товарищеском матче в Ташкенте. Встреча завершилась со счетом 4:1. Автором трех голов стал нападающий Бобур Абдухаликов (18', 36', 69'), полузащитник Жасур Яхшибоев также забил Ирану (53'). За гостей отличился полузащитник Мехди Геди (50').