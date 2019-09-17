Законодательная палата Олий Мажлиса Узбекистана и Государственная дума Федерального собрания России подписали соглашение о сотрудничестве, сообщил корреспондент «Газеты.uz». Документ визировали председатель нижней палаты парламента Узбекистана Нурдинжон Исмоилов и спикер Госдумы Вячеслав Володин в Ташкенте, где российская делегация пребывала с визитом в понедельник.

Стороны договорились содействовать установлению постоянных связей между своими комитетами и комиссиями, депутатскими группами, аппаратами, обмениваться делегациями для изучения практики разработки и принятия законодательных актов, опыта парламентской деятельности.

Кроме того, российские и узбекистанские парламентарии намерены проводить консультации по международным вопросам, представляющим взаимный интерес, взаимодействовать и оказывать поддержку друг другу в рамках международных организаций и конференций.

После подписания документа Вячеслав Володин отметил, что соглашение носит рамочный характер и позволяет сторонам создавать межпарламентские комиссии.

«Это первый шаг, это рамочное соглашение, которое позволяет нам в будущем выйти на решение более конкретных форматов. Необходимо с чего-то начинать, это начало сегодня реализовано, потому что это соглашение позволяет нам решать задачи в самых разных форматах», — сказал глава Госдумы.

В ходе встречи отмечалось, что последний раз глава Закпалаты посещал Россию с официальным визитом в конце 90-х годов, а спикер Госдумы — в 2006 году.

На встрече председателя Сената Олий Мажлиса Танзилы Нарбаевой с делегацией Госдумы обсуждались вопросы укрепления и развития межпарламентских связей двух стран, сообщила пресс-служба верхней палаты парламента Узбекистана. Стороны подчеркнули готовность продолжать взаимодействие в рамках Межпарламентской ассамблеи СНГ, Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Кроме того, в первые дни октября ожидается визит в Узбекистан председателя Совета федерации Федерального собрания Валентины Матвиенко.

Вечером 16 сентября делегацию Госдумы принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщила пресс-служба главы государства. Стороны обменялись мнениями по вопросам развития политического диалога и расширения взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-коммуникационной, научно-технической, образовательной и культурно-гуманитарной сферах.

В качестве приоритетных направлений межпарламентского сотрудничества стороны обозначили партнерство по разным аспектам законотворческой деятельности, поддержку межрегиональных связей и перспективных проектов кооперации, содействие реализации принятых двусторонних и многосторонних соглашений, в том числе в рамках международных и региональных организаций.