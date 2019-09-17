Компания «Узбекистон темир йуллари» и Ташкентский метрополитен подготовили развлекательную программу на День бесплатного метро — 19 сентября — в рамках Европейской недели мобильности, к которой столица Узбекистана присоединилась впервые. Об этом сообщила пресс-служба железнодорожного перевозчика.

В этот день на переходе между станциями «Ойбек» и «Мингурик» в 8:00 утра начнутся театрально-музыкальные постановки. Выступление симфонического оркестра ожидается в 17:00—19:00 .

В течение всего дня на переходе между станциями «Сквер Амира Темура» и «Юнус Раджаби» будет действовать картинная галерея с участием искусствоведов и камерного струнного квартета.

Историю и развитие Ташкентского метрополитена можно будет увидеть на фотовыставке в вестибюле перехода между станциями «Пахтакор» и «Алишер Навои».

Кроме того, в движущихся между станциями составах будут организованы флешмобы в 10:00—12:00 и в 20:00—22:00 . Так, во всех вагонах трех линий метрополитена будут выступать танцевальные коллективы. Уличные музыканты будут исполнять композиции на гитаре, кахоне и саксофоне, вторая часть музыкального флешмоба — выступление оперных певцов.

Для детей будет организованы выступления мимов, иллюзионистов и аниматоров в костюмах супергероев и мультперсонажей.

Напомним, что в рамках Европейской недели мобильности запланировано также проведение Дня без автомобиля 22 сентября. В течение всего дня будет закрыта для личных автомобилей улица Лутфи, чтобы участники могли поучаствовать в развлекательных и образовательных мероприятиях.