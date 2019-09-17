Ханс Клюге избран директором Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ) на 69-й сессии в Копенгагене 17 сентября, сообщается на сайте ВОЗ.

На этому посту он сменил Жужанну Якаб, которая возглавляла ЕРБ с 2010 года.

До избрания Ханс Клюге (1968 г. р.) возглавлял отдел систем здравоохранения и охраны общественного здоровья в Европейском региональном бюро ВОЗ, а также был специальным представителем директора бюро по профилактике и борьбе с туберкулезом.

ЕРБ ВОЗ является одним из шести региональных бюро организации и включает 53 страны, в том числе Узбекистан.