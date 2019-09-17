16 сентября компания Huawei провела форум IP GALA 2019 для представителей операторов связи Узбекистана с целью создания платформы для успешной коммуникации между представителями ИКТ-индустрии. Основными темами докладов и обсуждений стали транспортные сети в эпоху 5G, развитие IP-сетей, операторские ЦОД, автоматизация и искусственный интеллект.

На форуме докладчики рассказали о тенденциях развития IP-сетей и облачных технологий в эпоху 5G, вызовах и решениях по автоматизации сетей передачи данных, опыте внедрения и эксплуатации транспортных сетей, использовании протокола SRv6 (Segment Routing v6), а также инновационной стратегии Telco-Cloud и примерах использования решения NCE.





«Эра 5G уже стартовала и набирает свои обороты. Компания Huawei на сегодняшний день заключила более 50 коммерческих договоров на развертывание сетей 5G и осуществила поставку более 150 тысяч базовых станций по миру. В условиях повышенного интереса операторов связи к сетям пятого поколения, уже сейчас особое внимание должно быть уделено модернизации транспортных сетей», — отметил Чжу Цзюнлян, директор операторского сегмента Huawei Узбекистан.

По окончанию мероприятия была проведена панельная дискуссия с участием представителей операторов связи и компании Huawei. Были обсуждены вопросы развития телеком-индустрии и состояние сферы ИКТ, а также роль транспортных сетей в ней. Докладчики определили наиболее приоритетные участки транспортных сетей с точки зрения модернизации и пути развития транспортных сетей. Были затронуты вопросы, связанные со сложностями, возникающими на уровне регуляторов и пути решения вопросов. Также немаловажным является вопрос повышения квалификации персонала операторов по аспектам модернизации транспортных сетей.





IP GALA проводится на территории Узбекистана впервые. Данный форум является мероприятием регионального масштаба, которое уже успело объединить операторов связи России и Беларуси. Также запланировано проведение форума в Казахстане. IP GALA 2019 организован в преддверии начала ИКТ-недели в Узбекистане, которая пройдет с 24 по 27 сентября в «Узэкспоцентре». Там компания Huawei наглядно представит свои решения и успешные проекты, реализованные в области 5G-технологий, поделится опытом внедрения электронного правительства и безопасных городов и представит свои инновационные интеллектуальные устройства.

Huawei приглашает всех посетить стенд компании и принять участие в форуме в рамках ИКТ-недели.

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