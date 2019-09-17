Хокимият Самарканда прокомментировал сообщение о случае массового пищевого отравления, появившееся в социальных сетях.

По данным управления здравоохранения Самаркандской области, которые приводит хокимият, 16 сентября в период с 16:10 до 18:30 в областную инфекционную больницу обратились семь граждан, проживающих по разным адресам, с одинаковыми симптомами — рвота, головная боль и боль в области живота, расстройство желудка. повышение температуры тела, слабость. Они были госпитализированы с диагнозом пищевая токсикоинфекция легкой и средней степени.

Предварительное изучение показало, что все пациенты присутствовали на свадьбе в ресторане «Муъжиза» на ул. Регистан 14 сентября и забрали домой оставшиеся мясные продукты, которые употребили в обеденное и вечернее время следующего дня.

Прокуратура города ведет доследственную проверку по факту отравления.