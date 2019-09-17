С 24 по 27 сентября доктор наук, главный ортодонт Рижской клиники инновационной ортодонтии Марис Гржибовскис проведет консультации для жителей Ташкента и областей. Прием будет проходить в клинике Concordia Dentistry, которая празднует свой первый юбилей. Благодаря сканеру iTero уже во время первой консультации доктор сможет в динамике продемонстрировать пациенту потенциальный план лечения. Также пациент сможет увидеть финальный результат коррекции прикуса — 3D-модель своей новой улыбки.





Клиника Concordia Dentistry в этом году отмечает свой первый юбилей. Новейшая система выравнивания зубов и коррекции прикуса только за один год уже помогла многим людям обрести здоровую и красивую улыбку.

Лечение проводится системой Invisalign, технологией американской компании Align Technology. Invisalign — это современная альтернатива традиционным брекетам. Система состоит из набора индивидуальных, удобных, прозрачных, съемных элайнеров/кап, заменяемых раз в две недели. Они разработаны в лаборатории Align Technology в США и изготовлены на фабрике в Мексике. Элайнеры за две недели перемещают зубы до заранее рассчитанного положения, после чего пациент меняет их на следующую пару.





Время, необходимое для лечения, определяется индивидуально для каждого пациента. Это зависит от сложности случая и частоты ношения элайнеров. Исправление прикуса системой Invisalign занимает от трех месяцев. Лечение можно проводить начиная с семи лет без последующих ограничений возраста и пола. Наиболее старшему пациенту доктора Мариса 56 лет.

«Уже семь лет мы занимаемся исправлением прикуса и выравниванием зубов системой Invisalign в рижской клинике и ровно один год в ташкентской. Мы являемся ведущей клиникой по лечению прикуса с использованием системы Invisalign в Прибалтике и в Узбекистане. Наши специалисты рады успешно передать свой опыт узбекским коллегам. Рост в геометрической прогрессии спроса на услуги ташкентской клиники Concordia Dentistry свидетельствует о том, что жители Узбекистана по достоинству оценили инновацию. Мы гордимся тем, что только в течение одного года уже помогли многим людям обрести красивую улыбку, изменившую жизнь пациентов к лучшему. С уверенностью заверяем, что узбекистанцы получают такое же качество услуг и результат, как наши клиенты в Европе или Америке, не выезжая за пределы своей страны», — отметил доктор Марис.





Основные цели приезда доктора Мариса — проведение специализированного семинара для врачей-стоматологов 25 сентября, встреча с пациентами ташкентской клиники и консультация потенциальных пациентов с 24 по 27 сентября.

Записаться на консультацию к доктору Марису Гржибовскису и получить дополнительную информацию можно по телефонам: (+998) 99−889−82−72, (+998) 71−230−21−61.

Режим работы: с 10:00 до 19:00, понедельник-пятница

Адрес: ул. Абдуллы Каххара, 24

Ориентир: напротив ресторана Ye Olde Chelsea Arms

Сайт: concordiaclinic.uz

Instagram: @concordiadentistry

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