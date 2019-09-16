Приказом министра юстиции от 13 сентября утверждена новая редакция Единого реестра государственных услуг, который теперь содержит 716 госуслуг (ранее — 693).

Как сообщает Norma.uz, в реестр включены такие новые позиции, как:

прием детей в специализированные детские сады;

выдача гражданам биометрического загранпаспорта;

прием документов для поступления на заочную форму обучения вуза;

направление электронного заявления для признания документа об общем среднем и среднем образовании, полученного за рубежом;

выдача временного удостоверения самозанятым;

назначение досрочной пенсии сотрудникам при прекращении трудового договора по отдельным основаниям;

восстановление на учебе и перевод в вузах;

выделение субсидий и грантов из средств Госфонда содействия занятости;

выдача лицензий частным агентствам занятости, а также включение их в Реестр частных агентств занятости;

пломбирование приборов учета (счетчиков) природного газа;

аккредитация юридических лиц, занимающихся подтверждением профессиональной квалификации граждан, выезжающих за рубеж для осуществления трудовой деятельности;

выдача разрешения на право изготовления печатей с изображением герба;

оказание платных услуг по сопровождению туристских групп, а также охране порядка на объектах туристского представления подразделениями обеспечения безопасного туризма ОВД и другие.

Внедрение новых видов госуслуг будет поэтапным.

Реестр госуслуг (на узбекском языке)