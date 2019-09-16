Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 12 сентября подписал закон о внесении изменений в ряд законов и кодексов в связи с совершенствованием системы оказания психиатрической помощи, пишет Norma.uz. Документ вступил в силу с 13 сентября.

Используемая в законодательстве терминология приведена в соответствие с Международной классификацией болезней. Вместо терминов «психическая болезнь» или «психическое заболевание» теперь применяется «психическое расстройство». Последнее понятие считается более корректным, поскольку включает также любые отклонения, не отвечающие биологическим, медицинским и социальным критериям болезни (наличие телесной патологии, качество жизни и угроза жизни, нарушение социального функционирования человека), поясняет Norma.uz.

В уголовном правосудии также появился новый институт — ограниченная вменяемость. В отличие от невменяемых, ограниченно вменяемые:

во время совершения преступления не могут в полной мере осознавать значение своих действий (бездействия) либо руководить ими;

осознавать значение своих действий (бездействия) либо руководить ими; страдают психическим расстройством, не исключающим вменяемости;

не исключающим вменяемости; подлежат уголовной ответственности, принудительные меры медицинского характера им могут назначить наряду с наказанием (невменяемые лица не подлежат ответственности, наказание им не назначается -только принудительное лечение).

Реализация концепции ограниченной вменяемости на практике нередко вызывает затруднения, отмечает Norma.uz. Они связаны с отсутствием четкого понимания, какие именно психические расстройства ограничивают вменяемость, не исключая ее полностью, а также продолжительности и степени ее ограничения.

Ограниченно вменяемым может быть назначено принудительное амбулаторное наблюдение и лечение в отделах оказания лечебно-профилактической помощи учреждений по исполнению наказания и специализированной больнице для осужденных.

Установлена периодичность освидетельствования лиц, страдающих психическими расстройствами, подвергнутых принудительной мере медицинского характера, — не реже одного раза в шесть месяцев. Освидетельствование проводится врачебными или врачебно-консультативными комиссиями. Их заключение может стать поводом для отмены или изменения избранной меры и возобновления производства в общем порядке.