Национальное управление по ядерной безопасности Министерства энергетики США передало Государственному таможенному комитету Узбекистану оборудование для обнаружения радиации на мосту «Хайратон» на границе с Афганистаном, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе посольства США в Ташкенте.

В церемонии передачи оборудования в понедельник приняли участие посол США Дэниел Розенблюм и специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

Оборудование, предоставленное управлением, поможет Узбекистану бороться с контрабандой радиоактивных материалов в важном международном пункте пересечения границы, говорится в сообщении. Оно включает в себя радиационные портальные мониторы для сканирования движения транспортных средств и пешеходов, мобильные системы обнаружения и портативные детекторы.

Как отметили в посольстве, переданное оборудование — первая фаза многолетнего многомиллионного проекта, в рамках которого Управление по обнаружению и сдерживанию контрабанды ядерного оружия Министерства энергетики США будет оснащать другие стратегические пункты пересечения границы портальными мониторами.