Сборная Узбекистана завоевала восемь медалей разного достоинства на чемпионате мира по параплаванию в Великобритании. Соревнования проходили 9−15 сентября в лондонском Центре водных видов спорта, сообщила пресс-служба Национального олимпийского комитета.

Призер Паралимпиады-2016 Шохсанам Тошпулатова принесла национальной сборной золотую и бронзовую медали. Ислом Асанов трижды стал серебряным призером. Серебряную медаль в копилку сборной также принес Фирдавс Мусабеков. Нигора Мирзохидова, Музаффар Турсунходжаев завоевали бронзовые медали.

Кроме того, Шохсанам Тошпулатова, Ислом Асанов и Фирдавс Мусабеков получили путевки на Паралимпиаду-2020 в Токио, остальные — рейтинговые очки.

Регламент предстоящего соревнования гласит, что спортсмены, завоевавшие путевку, имеют право соревноваться на четырех дистанциях. В связи с этим, парапловцы Узбекистана смогут стартовать в 12 направлениях, отметили в комитете.