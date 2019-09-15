Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о важности поддержки народно-прикладного искусства в условиях развития технологий и производства.

Выступая на открытии первого Международного фестиваля народно-прикладного искусства в Коканде в субботе, глава государства сказал: «В нынешний век глобализации и высоких технологий мы, к сожалению, нередко сталкиваемся с недостаточно серьезным отношением к этому уникальному искусству — якобы оно является лишь атрибутом далекого прошлого. Если мы не будем широко поддерживать народно-прикладное искусство на уровне государства и общества, то завтра может быть поздно — ремесленничество не выдержит жесткой конкуренции серийного производства».

«Чтобы изделие превратилось в произведение искусства, настоящий мастер, будь то гончар или чеканщик, ткач, резчик или ювелир, должен обладать основами знаний в области химии, биологии, медицины, физики, геометрии, астрономии, истории, философии, других наук и уметь применять их на практике», — отметил президент.

Он подчеркнул, что «такие международные форумы, как нынешний, имеют важное значение для бережного сохранения, возрождения и развития народных ремесел во всем мире, передачи традиций мастеров будущим поколениям».

В преддверии фестиваля Всемирный совет ремесленников включил Коканд во Всемирный список городов ремесленников. «Можно сказать, что Коканд занял прочное место на международной карте народно-прикладного искусства», — отметл Шавкат Мирзиёев.