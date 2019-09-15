В Хиве в субботу стартовал международный танцевальный фестиваль «Ракс сехри» («Волшебство танца»). Он собрал танцевальные группы и ансамбли из разных регионов Узбекистана и почти 20 стран.





Торжественное открытие фестиваля прошло у главных ворот «Ота дараоза» государственного музея-заповедника «Ичан-Кала». На открытии выступили хоким Хорезмской области Фарход Эрманов, посол Польши Петр Ивашкевич и заместитель руководителя Культурного центра имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана Полад Зейналов.





В рамках фестиваля проходят концерты и театрализованные представления, ярмарки изделий народно-прикладного и изобразительного искусств, научно-практическая конференция, дегустация блюд хорезмской кухни, мастер-классы и другие мероприятия.