Главное

Парламент Узбекистана со второй попытки утвердил ограничения на проведение свадеб и других семейных мероприятий и обрядов (в прошлом году Сенат отказался одобрять изменения). Новый порядок вступит в силу с 1 января 2020 года.

С 1 января начнется поэтапный перевод государственных нотариальных контор в частную форму. С 1 октября отменяется нотариально заверенная доверенность на управление транспортом между близкими родственниками.

Президент подписал закон об использовании атомной энергии в мирных целях, который описывает порядок использования атомной энергии, сооружения и эксплуатации ядерных установок и захоронения радиоактивных отходов.

Ставку налога на добавленную стоимость планируется снизить до 15%. Поручение по снижению НДС дал президент Шавкат Мирзиёев.

Что мешает остановить рубку деревьев, возможно ли объявить мораторий и как законодательно защитить зеленые насаждения? Интервью «Газеты.uz» с главой Госкомэкологии Бахромом Кучкаровым.

Новые структуры

При Антимонопольном комитете создано Агентство по защите прав потребителей. Оно будет регулировать вопросы, связанные с рынком рекламы, контролем за безопасностью и качеством товаров, а также помогать потребителям защищать их права и интересы в суде.

На базе службы санэпиднадзора Минздрава создаются Госинспекция санэпиднадзора при Кабмине и Агентство санитарно-эпидемиологического благополучия при Минздраве.

Назначения

Бывший хоким Сергелийского района Ташкента Нозим Хусанов стал министром занятости и трудовых отношений. На его место назначен Бахтиёр Шамуратов, работавший хокимом Яккасарайского района, хокимом Яккасарайского района стал Анвар Сайфутдинов.

Директором Агентства по управлению госактивами стал Сунатулла Бекенов, ранее работавший первым заместителем министра инвестиций и внешней торговли.

Сарвар Бабаходжаев, занимавший пост замминистра народного образования, возглавил новое Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ.

Руководителем Республиканского центра духовности и просветительства стал Минхажидин Ходжиматов.

Гендиректором Национального агентства «Узбеккино» назначен Фирдавс Абдухаликов.

Другие новости

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Граждане Китая (включая граждан САР Гонконг) с 1 января смогут въезжать в Узбекистан без визы через аэропорты на срок до 7 дней при наличии обратного авиабилета.

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По результатам рассмотрения трудового спора на предприятии «Шаргунькумир» низкооплачиваемым работникам повысили зарплату на 15%.

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