Бронзовый призер Олимпиады-2016 Муроджон Ахмадалиев одержал победу техническим нокаутом над колумбийцем Уилнером Сото в рамках боксерского шоу 13 сентября в Нью-Йорке.

Обязательный претендент на титул WBA в первом полулегком весе Муроджон Ахмадалиев (7−0, 6 KO) должен был выйти на ринг против чемпиона WBA и IBF в первом полулегком весе Дэниэла Романа (27−2−1, 10 КО), который получил травму за несколько дней до боя за титул.

Муроджон Ахмадалиев и Уилнер Сото на церемонии взвешивания.

Уроженец Наманганской области в четвертом раунде нанес серию тяжелых ударов Уилнеру Сото (22−7, 12 KO), после чего судья решил остановить поединок и объявить победу узбекистанца техническим нокаутом.

